ПЖД в марте увеличила пригородные пассажирские перевозки на 0,7%

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в марте 2012 года увеличила пригородные пассажирские перевозки на 0,66% по сравнению с мартом 2011 года — до 932,2 тыс. пассажиров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПЖД.

Согласно сообщению, в марте 2012 года ПЖД перевезла 504 тыс. пассажиров льготных категорий — на 4,6% больше, чем в марте 2011 года.

Стоимость пригородных пассажирских перевозок льготных категорий в марте 2012 года составила 4,188 млн грн — на 14,3% больше, чем годом ранее.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.

Железные дороги Украины в январе-марте 2012 года перевезли пассажиров льготных категорий на сумму 61,8 млн грн и получили компенсации 30,6 млн грн - 49,6% необходимого уровня.