Приостановлена работа крупнейшего в Украине интернет-магазина Rozetka.ua

Работа одного из крупнейших в Украине интернет-магазинов Rozetka.ua приостановлена.

По информации интернет-издания AIN.UA, работа Rozetka.ua приостановлена в связи с попытками налоговой инспекции изъять у провайдера - хостинговой компании Mirohost серверы интернет-магазина.

Попытки УНИАН связаться с провайдером не увенчались успехом.

По телефонам интернет-магазина Rozetka.ua отвечает автоответчик, который сообщает, что магазин в настоящее время не работает.

В Государственной налоговой службе Украины не подтвердили, но и не опровергли информацию, об изъятии серверов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе налоговой милиции, налоговая обвиняет ООО «Rozetka.UA» в уклонении от уплаты налогов на сумму около 8 миллионов гривен. В отношении должностных лиц предприятия возбуждено уголовное дело. По оперативной информации, бизнесмены завозили товары из-за границы по заниженным ценам. Это позволяло получать сверхприбыли, которые переводились в «тень» через счета «фиктивных» фирм. В результате этих сделок государственный бюджет терял миллионные суммы налогов, а за границу нелегально выводились валютные средства.