Компанию Rozetka.ua обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 8 млн грн

ООО «Rozetka.ua» обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму около 8 млн грн., сообщили УНИАН в пресс-службе налоговой милиции.

«По этому поводу в отношении должностных лиц предприятия возбуждено уголовное дело.

По оперативной информации, бизнесмены завозили товары из-за границы по заниженным ценам. Это позволяло получать сверхприбыли, которые переводились в «тень» через счета «фиктивных» фирм», - говорится в сообщении ведомства.

В результате этих сделок государственный бюджет терял налоги на миллионы гривень, а за границу нелегально выводились валютные средства.

Сейчас в офисах предприятия проводятся следственно-оперативные действия.

Как сообщал УНИАН, работа одного из крупнейших в Украинеинтернет-магазинов Rozetka.ua приостановлена.

По информации интернет-издания AIN.UA, работа Rozetka.ua приостановлена в связи с попытками налоговой инспекции изъять у провайдера - хостинговой компании Mirohost - серверы интернет-магазина.

Попытки УНИАН связаться с провайдером не увенчались успехом.

По телефонам интернет-магазина Rozetka.ua отвечает автоответчик, который сообщает, что магазин в настоящее время не работает.