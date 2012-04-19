Компанию Rozetka.ua обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 8 млн грн
ООО «Rozetka.ua» обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму около 8 млн грн., сообщили УНИАН в пресс-службе налоговой милиции.
«По этому поводу в отношении должностных лиц предприятия возбуждено уголовное дело.
По оперативной информации, бизнесмены завозили товары из-за границы по заниженным ценам. Это позволяло получать сверхприбыли, которые переводились в «тень» через счета «фиктивных» фирм», - говорится в сообщении ведомства.
В результате этих сделок государственный бюджет терял налоги на миллионы гривень, а за границу нелегально выводились валютные средства.
Сейчас в офисах предприятия проводятся следственно-оперативные действия.
Как сообщал УНИАН, работа одного из крупнейших в Украинеинтернет-магазинов Rozetka.ua приостановлена.
По информации интернет-издания AIN.UA, работа Rozetka.ua приостановлена в связи с попытками налоговой инспекции изъять у провайдера - хостинговой компании Mirohost - серверы интернет-магазина.
Попытки УНИАН связаться с провайдером не увенчались успехом.
По телефонам интернет-магазина Rozetka.ua отвечает автоответчик, который сообщает, что магазин в настоящее время не работает.