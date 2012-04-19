Дата-центр ВОЛЯ развивает собственную облачную инфраструктуру

Дата-центр ВОЛЯ завершил первый этап модернизации облачной инфраструктуры на базе решения от VMware.

Об этом сообщила УНИАН руководитель отдела по связям с общественностью компании ВОЛЯ Алина Сигда.

Она отметила, что работы по усовершенствованию системы виртуализации позволили существенно расширить функционал для предоставления услуги виртуального сервера.

В частности, облачные сервисы, которые предлагает компания ВОЛЯ, имеют ряд преимуществ: гибкое конфигурирование параметров виртуальных серверов; эффективное распределение ресурсов, при котором высоконагруженный виртуальный сервер не имеет возможности влиять на работу серверов других абонентов; хранение данных в дублированном, высокоотказоустойчивом сетевом дисковом хранилище; обслуживание аппаратной платформы без остановки виртуального сервера, что уменьшает время вынужденного простоя.

Отличительными особенностями управления виртуальным выделенным сервером, работающим на базе сервисов VmWare, являются: мониторинг в реальном времени загрузки процессора, памяти, сетевых интерфейсов и других параметров виртуального сервера; удаленное управление сервером с помощью vSpere Client или через удобный полнофункциональный веб-интерфейс с любого устройства, браузер которого поддерживает Flash.

Напомним, что в декабре 2011 года дата-центр ВОЛЯ предложил уникальный тарифный план «VDS-Универсал» (99 грн/мес.), который предполагает предоставление минимальной конфигурации виртуального сервера, с возможностью постепенного увеличения необходимой абоненту конфигурации по принципу конструктора тарифного плана.

Согласно тарифу «VDS-Универсал» абонент получает в пользование виртуальный сервер со следующей конфигурацией: процессор (CPU) – 0,5 ГГц; оперативная память (RAM) – 512 МБ; дисковое пространство (НDD) – 30 ГБ; входящий зарубежный трафик – 100 ГБ.

Справка УНИАН. Дата-центр ВОЛЯ – подразделение компании ВОЛЯ, которое занимается предоставлением хостинга серверов (аппаратный хостинг, сollocation, выделенный сервер, виртуальный сервер) – размещением сервера на специально оборудованной технической площадке и подключением его к сети Интернет. На время пользования услугой бесплатно предоставляется сервер стандартной конфигурации, абонент может установить без дополнительной платы собственный сервер.

Компания ВОЛЯ является ведущим украинским общенациональным телекоммуникационным провайдером. В целом по Украине обслуживает около 1,7 млн абонентов, включая более 430 тыс. пользователей услуги высокоскоростного доступа в Интернет. Компания ВОЛЯ предоставляет комплексную мультисервисную услугу, включающую информацию и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; коммуникации – высокоскоростной доступ в Интернет, компьютерная и голосовая связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.