ДЖД отобрала Morgan Stanley для выпуска еврооблигаций на 225 млн долл.

Донецкая железная дорога (ДЖД) отобрала банк Morgan Stanley & Co. International plc для организации выпуска еврооблигаций на 225 млн долларов. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на официальном интернет-портале «Государственные закупки». Согласно сообщению, дата акцепта конкурсного предложения — 15 марта, дата подписания договора — 13 апреля, стоимость договора — 134,98 млн долл. Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины. Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).

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