«Укртелеком» в 2012 году планирует убыток на уровне 266,1 млн грн

Согласно финансовому плану компании "Укртелеком" на 2012 год, убыток планируется на уровне 266,1 млн грн.

Об этом сообщается в отчете компании за 2011 год, обнародованном в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В компании связывают прогнозный убыток, в частности, с содержанием филиала Специализированной электросвязи, в соответствии с условиями договора покупки-продажи акций «Укртелекома», в течение трех лет с момента продажи. Кроме того, «Укртелеком» несет убытки от предоставления услуг телеграфной связи и проводного вещания. Предоставление этих услуг, говорится в отчете, не является обязательным на законодательном уровне, потому «для улучшения финансового результата предусматривается проведение работы по получению компенсации из бюджета при условии последующего предоставления компанией этих услуг, или полное прекращение их предоставления, в случае недостижения договоренности относительно их компенсации».

Общий объем доходов в 2012 году предусмотрен в объеме 7 909 млн грн, в том числе от услуг связи – 7 456,6 млн грн, от реализации других товаров, работ, услуг – 118,1 млн грн, объем других операционных, финансовых и других доходов – 334,3 млн грн.

Как отмечается в отчете, план доходов от предоставленных услуг фиксированной связи на 2012 год сформирован в действующих тарифах на общедоступные телекоммуникационные услуги и прогнозной динамики трафика, поэтому не учтен возможный дополнительный прирост доходов от изменения тарифов, так как на данное время ведутся переговоры с отраслевым регулятором о повышении тарифов на общедоступные телекоммуникационные услуги в 2012 году.

В отчете также сообщается, что в соответствии с решением собрания акционеров ПАО «Укртелеком», отделено для последующей продажи направление бизнеса, связанное с эксплуатацией и продажей услуг мобильной связи - основано ООО «Тримоб». В 2012 году финансовым планом не предусмотрены доходы от продажи ООО «Тримоб».

Справка УНИАН. Компания "Укртелеком" – крупнейший оператор фиксированной связи Украины (более 9,7 млн абонентов), компания также предоставляет услуги Интернет и мобильной связи. Основным акционером компании является ООО ЕСУ (принадлежит австрийской компании EPIC) – 92,79%.

Чистый убыток "Укртелекома" за 2011 год составил почти 136,6 млн грн. Общий объем доходов компании (с НДС) в 2011 году составил 8039,6 млн грн.

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Капитальные инвестиции «Укртелекома» в 2011 году составили более 1 млрд грн

Капитальные инвестиции «Укртелекома» в 2011 году составили почти 1,07 млрд грн.

Об этом сообщается в отчете компании за 2011 год, обнародованном в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

При этом объем капитальных инвестиций за счет товарного кредита и финансового лизинга в 2011 году составил более 402 млн грн, за счет собственных средств – более 664 млн грн.

Согласно финансовому плану компании на 2012 год, планируемый объем инвестиционной программы составит 888,5 млн грн, в том числе 786 млн грн - платежи по инвестиционной программе начатой в прошлых годах и 102,5 млн грн – новые контракты для завершения переходных объектов.

Справка УНИАН. Компания «Укртелеком» – крупнейший оператор фиксированной связи Украины (более 9,7 млн абонентов), компания также предоставляет услуги доступа в Интернет и мобильной связи. Основным акционером компании является ООО ЕСУ (принадлежит австрийской компании EPIC) – 92,79%. Чистый убыток «Укртелекома» за 2011 год составил почти 136,6 млн грн. Общий объем доходов компании (с НДС) в 2011 году составил 8 039,6 млн грн. Количество сотрудников компании – 63,5 тыс. чел.