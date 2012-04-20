Реконструкцию Луцкого ж/д вокзала планируют завершить осенью

Работы по реконструкции Луцкого железнодорожного вокзала планируют завершить в начале октября.

Как сообщили УНИАН в отделе информационной работы горсовета, об этом шла речь вчера, 19 апреля, во время встречи начальника государственного территориально-отраслевого объединения «Львовская железная дорога» Богдана Пиха с городским головой Луцка Николаем Романюком и председателем облгосадминистрации Борисом Климчуком.

Как отмечается в сообщении, целью визита стало ознакомление с процессом реконструкции Луцкого железнодорожного вокзала. В настоящее время из 16 млн грн, которые «Львовская железная дорога» предусмотрела на объект, уже освоено 6 млн грн. Кроме того, из городского и областного бюджетов предусмотрено 4 млн грн на благоустройство Привокзальной площади.

По словам Б.Пиха, пропускная способность вокзала увеличится в несколько раз. «На Волыни система железнодорожных перевозок почти не изменится, правда, теперь поезда, которые не будут способны обслуживать достаточное количество пассажиров, будут сниматься из-за их нерентабельности. Объект планируется завершить в начале октября, а само помещение вокзала должно быть сдано еще летом», - сказал он.

Проект благоустройства территории возле вокзала еще находится на стадии согласования. Работы по благоустройству Привокзальной площади начнутся на следующей неделе.