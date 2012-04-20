Железные дороги Украины в І квартале сократили транзитные грузоперевозки на 17%

Железные дороги Украины в январе-марте 2012 года сократили транзитные грузоперевозки на 17,4% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 2,548 млн тонн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), транзит составляет около 11% грузов в общей структуре железнодорожных грузоперевозок.

В январе-марте 2012 года по сравнению с первым кварталом 2011 года снизился транзит

нефти и нефтепродуктов - на 23,3%, химических и минеральных удобрений - на 43,1%,

руды железной и марганцевой - на 18,4%, химикатов - на 31,4%.

В «Укрзализныце» отмечают, что уменьшение объемов перевозок сырой нефти вызвано, в частности, прекращением перевозок венесуэльской нефти и уменьшением перевозок с ООО «Тенгизшевройл» (Казахстан) из-за ограничения отгрузки на нефтетерминале в Феодосийском порту, вызванного неблагоприятными погодными условиями.

Уменьшение объемов перевозок российского мазута, произошло, в частности, с ЗАО «Юкос-Транссервис» из-за переориентации на терминалы в портах Усть-Луга и Новороссийск. «Российский мазут поступает в порты Украины лишь по остаточному принципу», - отмечают в «Укрзализныце».

Снижение транзита всех видов удобрений, кроме азотных, произошло, главным образом, из-за несогласованности цен между покупателями и продавцами, вследствие чего на складах производителей сложился профицит продукции.

«В случае согласования цен перевозки частично восстановятся», - считают в железнодорожном ведомстве.

Снижение перевозок российской железной руды вызвано, в частности, прекращением перевозок с Михайловского ГОКа в Китай и сокращением перевозок в Словакию и Польшу из-за неблагоприятной конъюнктуры мирового рынка.

«Указанное уменьшение перевозок руды является прогнозируемым», - сообщает «Укрзализныця».

Справка УНИАН. Железные дороги Украины в январе-марте 2012 года сократили объем перевозки грузов на 2,3% по сравнению январем-мартом 2011 года - до 104,3 млн тонн, в том числе отправка грузов сократилась на 1,6%.