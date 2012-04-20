ПЖД в 2011 году сократила чистую прибыль на 21%

Приднепровская железная дорога (ПЖД) по итогам 2011 г. получила 83,5 млн грн против 106,133 млн грн чистой прибыли по итогам 2010 г.

Об этом УНИАН сообщил начальник ПЖД Александр Момот.

«Основной доход нам приносят грузовые перевозки, объемы которых в прошлом году выросли по сравнению с 2010 годом на 5,7%. Другими словами, «кормят» нас грузовые перевозки, а имидж создают пассажирские. К сожалению, последние по-прежнему остаются убыточными, с отрицательной рентабельностью – на 1 грн затрат мы получаем 60 коп дохода. Рентабельными являются только международные пассажирские поезда», - подчеркнул А. Момот.

По его словам, 1-й квартал 2012 г. Приднепровская железная дорога также закончила с чистой прибылью - 1,2 млн грн (сумма предварительная).

«Получение прибыли по 1-му кварталу - это очень хорошо. 1-й квартал всегда убыточен из-за спада грузовых и пассажирских перевозок. Вместе с тем, мы «ужали» траты, сэкономили электроэнергию, газ, тепло. Это позволило нам быть прибыльными», - уточнил А Момот.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. Приднепровская железная дорога отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.

Чистая прибыль ПЖД по итогам 2010 г. составила 106,133 млн грн.

Приднепровская железная дорога в 2011 году увеличила перевозку грузов на 5,7% по сравнению с 2010 годом - до 116,697 млн тонн, объемы пассажирских перевозок возросли на 1,8% - до 9,842 млн человек.