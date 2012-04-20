Кабмин расширяет перечень автодорог государственного значения

Кабинет министров Украины расширил с 1 января 2013 года перечень автодорог государственного значения, в результате чего их протяженность возрастает в 2,4 раза — до 51,7 тыс. км.

Как сообщает УНИАН пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, соответствующее постановление № 301 правительства «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования государственного значения» принято на заседании Кабмина 18 апреля.

Согласно постановлению, с 1 января 2013 года общая протяженность автомобильных дорог государственного значения увеличивается с 21,2 тыс. км до 51,7 тыс. км.

В то же время, протяженность дорог местного значения уменьшается на 20,6% - с 148,4 тыс. км до 117,9 тыс. км.

Новое распределение дорог учитывает особенности развития каждого региона, характеристики и направления транспортных потоков, обеспечивающих жизнедеятельность населения и транзитные перевозки.

В то же время, согласно постановлению существующая опорная сеть украинских автомобильных дорог общего пользования государственного значения по-прежнему делится на четыре уровня: международные, национальные, региональные и территориальные автомобильные дороги. Сеть дорог местного значения включает областные и районные автодороги.