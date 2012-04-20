ПЖД использует заимствованные в 2012 году кредиты на покупку новых электровозов

12:32, 20 апреля 2012
Транспорт/Связь
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Приднепровская железная дорога в 2012 г. использует заимствованные банковские кредиты на покупку новых электровозов ВЛ11М6.

Об этом УНИАН сообщил начальник ПЖД Александр Момот.

По его словам, в текущем году магистраль закупит 26 электровозов.

Стоимость одного электровоза составляет 38 млн грн.

«Необходимо почти 1 млрд грн. Мы ездим на электровозах, которым по 50 лет. Они «разваливаются», они дороже и сложнее в эксплуатации, поэтому дороге крайне необходимо обновлять локомотивный парк», - подчеркнул А.Момот.

Как сообщал УНИАН, Приднепровская железная дорога планирует открыть 10 возобновляемых кредитных линий сроком на три года на общую сумму 125 млн долл. и 8 возобновляемых кредитных линий сроком на одни год на общую сумму 484,081 млн грн.

Предложения по поставке услуги принимаются до 11 мая 2012 года. 11 мая планируется раскрытие тендерных предложений.

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