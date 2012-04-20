В Украине с 20 мая будет организовано скоростное движение поездов

В Украине через месяц, с 20 мая, будет организовано скоростное движение поездов.

Как сообщили УНИАН в пресс-служба футбольного клуба «Шахтер», об этом вице-премьер-министр – министр инфраструктуры Украины Борис Колесников заявил вчера на встрече с английскими журналистами, посетившими в Донецке стадион «Донбасс Арена».

Говоря о достижениях, которые Украина приобрела при подготовке к чемпионату Евро-2012, он сказал, что «самое главное наше достижение – мы получили четыре новых международных аэропорта и с 20 мая организуем скоростное движение поездов по Украине». При этом добавил: «Это не такие поезда, как Лондон – Париж, но, тем не менее, они будут ходить со скоростью 160-180 км/ч. И болельщики, в том числе английские, смогут увидеть Украину по-новому. Достаточное количество отелей позволят нам принимать международные бизнес-форумы. Думаю, что это огромный плюс для развития нашей страны».

Напомним, «Укрзализныця» планирует до 1 мая 2012 года полностью завершить работы по электрификации скоростного пассажирского хода Львов-Киев-Полтава-Донецк.

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