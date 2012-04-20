Средства от выпуска еврооблигаций пойдут на обновление парка грузовых вагонов УЗ

Средства от выпуска еврооблигаций пойдут на обновление парка грузовых вагонов "Укрзализныци".

Об этом УНИАН сообщил начальник Приднепровской железной дороги Александр Момот.

«В ближайшие 3 года на дорогах "Укрзализныци" подлежат списанию 25 тысяч грузовых полувагонов из чуть более 50 тысяч общего парка. Это состав, который обеспечивает перевозку основных грузов – угля, руды, металлопродукции, строительных материалов. Один вагон в 2011 г стоил 500 тыс грн. Для обновления парка грузовых полувагонов необходимо 12,5 млрд грн. Эти средства будут заимствованы за счет выпуска еврооблигаций», - отметил А Момот.

Как сообщал УНИАН, Приднепровская железная дорога намерена выпустить еврооблигации на 175 млн долл, Львовская железная дорога - на 75 млн долл, Донецкая железная дорога - на 250 млн. долл, Южная железная дорога – на 250 млн долл.

Срок кредитования составит не более 5 лет.