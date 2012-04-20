Изменения в графике поездов через Мариуполь не создадут неудобств для пассажиров

Донецкая железная дорога заверяет, что изменения в графике курсирования некоторых внутренних и международных пассажирских поездов через станцию Мариуполь не создадут неудобств для пассажиров. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе дороги.

В частности, вместо пассажирского поезда №322/321 сообщением Харьков—Мариуполь, «возраст» пассажирских вагонов которого превысил 28 лет, введен ускоренный двухэтажный поезд «Skoda» сообщением Мариуполь–Донецк–Днепропетровск–Харьков.

Кроме того, в Харьков можно добраться через Донецк ускоренным поездом №157/158 Донецк—Харьков. При этом, как подчеркивает ДЖД, пассажирам обеспечен подъезд пригородным электропоездом №6004 Мариуполь–Ясиноватая для пересадки на этот поезд со ст. Донецк.

Также в связи с отсутствием прямого пассажиропотока из Мариуполя до Санкт-Петербурга (всего 5% от количества перевезенных пассажиров) изменит маршрут следования поезд № 347/348 сообщением Мариуполь—Санкт-Петербург. С введением нового графика добраться до Санкт-Петербурга можно через Донецк двухгруппным поездом №143/144 сообщением Донецк—Харьков—Санкт-Петербург. При этом ДЖД напоминает, что к нему со станции Мариуполь обеспечен подъезд пригородным электропоездом №6108 Мариуполь—Ясиноватая (ориентировочное прибытие на станцию Донецк в 20:34).

Поезда №83/84 Мариуполь—Киев и №77/78 Мариуполь—Москва продолжат свое курсирование.

Руководство ДЖД заверяет, что никаких оснований для панических настроений в связи с изменениями в формировании маршрутов как среди железнодорожников, так и жителей Мариуполя нет: никаких кадровых увольнений и сокращений штата работников пассажирского вагонного депо Мариуполь не будет. Все сотрудники будут трудоустроены в отрасли, при необходимости Донецкая ж/д за собственные средства перепрофилирует кадры. Руководство предприятия просит работников отрасли не поддаваться панике и не реагировать на провокации людей, которые не имеют полномочий представлять трудовой коллектив железнодорожников.