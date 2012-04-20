Польская PKP Intercity внедрила электронный билет

Варшава. Польская железнодорожная компания PKP Intercity начала продажи электронного билета, который можно купить через Интернет без необходимости потом его распечатывать.

Как сообщила УНИАН пресс-служба компании, купленный билет со специальным кодом Aztec (QR kod) достаточно показать кондуктору на экране смартфона, ноутбука или планшета.

"Предоставление пассажирам такой возможности является эффектом внедрения стратегии, цель которой - соответствие потребностям рынка и клиентов. Увеличение числа пользователей мобильных устройств - планшетов и смартфонов – динамичен, и мы рассчитываем, что эта услуга будет пользоваться спросом среди пассажиров", - сказал глава правления PKP Intercitу Януш Малиновский, слова которого приводит пресс-служба.

Компания отметила, что кондуктор может считать специальный код на мобильных устройствах с размером экрана по крайней мере 25 на 25 миллиметров.

В ближайшее время компания намерена внедрить продажу билетов через мобильный телефон.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля PKP Intercitу внедрила систему продажи билетов на свои поезда по схеме дешевых авиалиний, в рамках которой чем быстрее покупается билет, тем больше шансов купить самый дешевый, который может быть даже в 4 раза дешевле стандартной цены.

Справка УНИАН. Компания PKP Intercitу, входящая в государственный акционерный холдинг РКР, в прошлом году перевезла 36,6 млн пассажиров, что на 1,5% меньше показателей 2010 года.

В прошлом году компания заняла первое место в Польше по пассажиропотоку (с учетом протяженности реализованных перевозок) с более 45% долей рынка, а по количеству перевезенных пассажиров - четвертое место с 14% долей.