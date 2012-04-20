В Киеве в поминальные дни будет ограничено движение автотранспорта возле кладбищ

В Киеве 22-25 апреля и 9 мая в связи с проведением поминальных дней будут вводиться частичные ограничения в движении автомобильного транспорта на дорогах, прилегающих к городским кладбищам.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Управления ГАИ города Киева.

Так, в воскресенье, 22 апреля, для обеспечения беспрепятственного движения автобусов и маршрутных такси к Лесному кладбищу, на улице Электротехнической будет запрещена парковка транспортных средств, а улицу Крайнюю перекроют для движения частного транспорта.

Также в этот день определенные ограничения в передвижении автотранспорта будут и на улицах Гринченко, Байковая, Братиславская, Дорогожицкая, Стеценко, Туполева. Усложнено движение будет по Большой Кольцевой от хозяйственного рынка до проспекта Победы.

24 апреля, во вторник, будут определенные ограничения в движении и на подъездах к Пироговскому, Мышеловскому, Чапаевскому, Байковому кладбищам и на автодороге «Киев-Бровары» в районе Быковнянского кладбища на Броварском шоссе.

25 апреля, в среду, на улицах Стеценко и Туполева возможно осложнение движения транспорта, поэтому ГАИ предлагает водителям объезжать улицу Стеценко со стороны проспекта Палладина по улице Газопроводной, проспектам Правды и Победы.

9 мая, в среду, возможно осложнение при передвижении по улице Семьи Хохловых, от Дорогожицкой до Елены Телиги и по улице Дорогожицкой от Оранжерейной до Елены Телиги.

Начальник Госавтоинспекции Киева Анатолий Куринный отмечает, что при проведении подобных массовых мероприятий, как правило, нельзя избежать определенных ограничений в движении транспорта и поэтому обращается к киевлянам и гостям города с пониманием отнестись к этому.

С учетом изложенного, в столичной ГАИ рекомендуют автолюбителям по возможности ограничить посещение кладбищ на собственном транспорте, а воспользоваться услугами общественного. Для удобства граждан от конечных станций метро до кладбищ будут организованы дополнительные маршруты.

Также Госавтоинспекция советует водителям быть предельно внимательными, неукоснительно следовать сигналам регулировщика, требованиям дорожных знаков, и прежде всего временно установленных, а также не парковать транспорт с нарушением правил.

Кроме того, ГАИ напоминает автовладельцам, что в эти дни заезд частного транспорта на территорию кладбищ запрещен.