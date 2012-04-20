Греческая «AEGEAN» с 28 апреля будет выполнять рейсы Афины-Мариуполь-Афины

Греческая авиакомпания «AEGEAN» с 28 апреля будет выполнять регулярные еженедельные рейсы Афины-Мариуполь-Афины.

Об этом сообщает официальный сайт аэропорта «Мариуполь».

В сообщении отмечается, что компания «LACRIVIA LTD» совместно с ПАО «Азовмаш» объявила об открытии авиарейса Афины «Athens Eleftherios Venizelos International Airport» (Греция) - Мариуполь (Украина) -Афины «Athens Eleftherios Venizelos International Airport» (Греция), рейс будет выполняться греческой авиакомпанией «AEGEAN».

Выполнение рейсов начнется в субботу, 28 апреля, с вылетом из аэропорта Афин в 17.00 и прибытием в аэропорт Мариуполя в 19.30. Обратный вылет в воскресенье, 29 апреля (аэропорт Мариуполя в 03.50 - аэропорт Афин 06.20).

Рейсы будут осуществляться еженедельно.