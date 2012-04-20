Фирташ позитивно оценил сотрудничество властей и бизнеса по урегулированию ситуации с удорожанием ж/д перевозок

Глава Федерации работодателей Украины Дмитрий Фирташ позитивно оценил сотрудничество бизнеса и властей в вопросе урегулирования ситуации с необоснованным удорожанием железнодорожных перевозок.

«Правительство повело себя как социальный партнер и оперативно отреагировало на обращения бизнеса. От этого выигрывает вся страна», – цитирует слова Д.Фирташа его пресс-служба. Диалог бизнеса и власти помогает решать системные проблемы и создавать нормальные условия ведения бизнеса, подчеркнул глава ФРУ.

Правительство Украины удовлетворило требования Федерации работодателей Украины по урегулированию ситуации с необоснованным удорожанием железнодорожных перевозок, отмечается в сообщении прес-службы. В распоряжении «О мерах по урегулированию ситуации с организацией железнодорожных перевозок» (от 9 апреля, № 209-р) правительство Украины поддержало позицию Федерации работодателей и поручило Министерству инфраструктуры и Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныце») не допустить роста затрат предприятий на транспортировку грузов.

В распоряжении отмечается, что должна быть упрощена процедура заключения соглашений на транспортировку грузов по железной дороге и обеспечена возможность их прямого заключения без привлечения посредников. Также Мининфраструктуры и «Укрзализныця» обязаны проработать вопросы сокращения затрат отправителей грузов на оплату логистических услуг, связанных с организацией и обеспечением перевозок, и не допустить отчуждения вагонов инвентарного парка железной дороги.

«Рассмотреть вопросы по привлечению к ответственности лиц, виновных в принятии решений, которые привели к значительному росту расходов на транспортировку грузов железнодорожным транспортом», – отмечается в распоряжении правительства.

Справка УНИАН. В декабре 2011 года «Укрзализныця», которая является монополистом на рынке железнодорожных грузоперевозок, передала право управления инвентарным парком вагонов нескольким коммерческим предприятиям-посредникам.

В январе 2012 года Федерация работодателей Украины начала получать многочисленные обращения от предприятий строительной, стекольной, машиностроительной, пищевой и других отраслей, которые сообщали о перебоях в грузовых железнодорожных перевозках, безосновательном их удорожании на 30-50% и об отказах посредников гарантировать качество транспортировки грузов.

Чтобы решить данный вопрос, 1 февраля 2012 года Федерация работодателей направила Премьер-министру Украины обращение с просьбой урегулировать этот вопрос. 22 февраля 2012 года премьер-министр Украины Николай Азаров поручил создать специальную правительственную комиссию, которая проверила обоснованность роста затрат грузоотправителей на транспортировку продукции по железной дороге.