В Пакистане разбился Boeing-737, на борту которого было 127 человек

Boeing-737 пакистанской авиакомпании Bhoja Airline, совершавший рейс по маршруту из Карачи в Исламабад, разбился перед посадкой, передает Reuters.

Гражданский самолет, на борту которого было 127 человек, потерпел крушение под столицей Пакистана Исламабадом неподалеку от международного аэропорта, отмечает NEWSru.

Авиакатастрофа случилась в плохих погодных условиях - сейчас над большей частью юга и северо-запада Пакистана сильная гроза.

Представители Управления гражданской авиации Пакистана подтвердили факт крушения лайнера. Представитель Минобороны сообщил, что погибли минимум 118 человек, передает ИТАР-ТАСС.

Телеканал Samaa передает, что лайнер рухнул не в самом Исламабаде, а поблизости - в городе Равалпинди, который когда-то был столицей Пакистана. Со ссылкой на очевидцев сообщается, что упал самолет на жилой район. Многие дома возле места крушения объяты пламенем, во всем районе видны раненые и, вероятно, тела погибших.

По другим данным, самолет упал близ военно-воздушной базы "Чаклала" в окрестностях Исламабада. На базе введен режим чрезвычайного положения.