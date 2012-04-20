ОЖД отобрала Morgan Stanley для организации выпуска еврооблигаций на 125 млн долл.

Государственное предприятие «Одесская железная дорога» (ОЖД) отобрало банк Morgan Stanley для организации выпуска еврооблигаций на 125 млн долларов. Об этом сообщается в Вестнике государственных закупок.

Стоимость услуг Morgan Stanley составит 74,988 млн долларов.

Акцепт состоялся 16 марта т.г. Договор заключен 13 апреля т.г.

Справка УНИАН. Одесская железная дорога пролегает по территории Одесской, Николаевской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской и Винницкой областей.

В 2011 году ОЖД увеличила погрузку на 11,7% по сравнению с 2010 годом - до 31 млн тонн грузов.