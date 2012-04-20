ОЖД привлечет кредит 4-х банков на общую сумму 244 млн грн

Государственное предприятие «Одесская железная дорога» (ОЖД) привлечет краткосрочные кредиты у четырех банков на общую сумму 244 млн грн для пополнения оборотных средств.

Об этом сообщается в Вестнике государственных закупок.

В частности, стоимость договора ОЖД с ПАО «Ощадбанк» составит 14,245 млн грн, с ПАО «АБ «Экспресс-банк» - 3,8 млн грн, ПАО «Альфа-Банк» - 6 млн грн, ПАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» - 26,055 млн грн.

Акцепт состоялся 16 марта т.г. Договор заключен 13 апреля т.г.

Справка УНИАН. Одесская железная дорога пролегает по территории Одесской, Николаевской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской и Винницкой областей.

В 2011 году ОЖД увеличила погрузку на 11,7% по сравнению с 2010 годом - до 31 млн тонн грузов.