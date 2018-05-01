Таксомоторы в законе, или «Наши люди на такси вообще не ездят»

Власти не успели урегулировать рынок такси к Евро-2012, но специалисты, которые работают над этой задачей, даже рады. Они рассчитывают, что не торопясь можно будет принять гораздо более разумный закон.

Ждем протестов

«Наши люди в булочную на такси не ездят», - говорила героиня известной комедии. Возможно, скоро ее фраза будет звучать иначе: «Наши люди на такси вообще не ездят». И для такого прогноза есть основания. На минувшей неделе ряд общественных организаций заявили о проведении акций протеста против монополизации рынка таксомоторных перевозок, которая проводится под эгидой подготовки к Евро-2012. Организаторы акций, а среди них были названы 4 общественных организации, в том числе «Спільна Справа», «Громадянській опір», «Киевский бизнес-клуб» и «Такси Столицы», заявили о «плане Колесникова-Попова», согласно которому рынок таксомоторных перевозок будет перераспределен между 4-5 близкими к властям компаниями, количество работающих в такси сократится более чем вдвое - с 30 тыс. до 10-15 тыс. человек. «Такую схему обкатают в Киеве, а затем примут закон и распространят ее на всю Украину», - заявил заместитель председателя ОО «Киевски бизнес-клуб» Денис Садоха.

Убрать с рынка более половины его участников в любой отрасли достаточно просто - нужно всего лишь объявить о введении новых более строгих правил игры. В случае с таксомоторными перевозками это можно сделать в рамках борьбы с нелегальными перевозчиками, приняв соответствующий закон. В Киеве, в частности, «План Колесникова-Попова», по словам Садохи, заключается в организации крупных таксомоторных предприятий, где будут официально трудоустроены таксисты и внедрены специальные требования к автопарку - по информации ряда СМИ, таксисты будут возить пассажиров на машинах только класса D ("Ауди А4", "БМВ 3", "Хонда Аккорд", "Форд Мондео"). Возможно, все машины покрасят в один цвет, правда, почему-то в зеленый, а не желтый, как в СССР. Кроме того, в машинах будут установлены счетчики, поэтому тариф на услугу станет четко фиксированным, а стоимость услуги будет зависеть не от договоренности с водителем, а от расстояния. При этом тариф на проезд в таком такси, по данным СМИ, составит около 11 грн за 1 км.

По мнению Альберта Кары, который возглавляет ОО «Такси Столицы», легализация рынка таксомоторных перевозок, которая в идеале должна реализовываться в течение 2-3 лет, не может быть привязана к проведению футбольного чемпионата. Тем более, реформа не может осуществляться по единой модели по всей стране без учета особенностей регионов, населенных пунктов и уровня платежеспособности населения. «Пока не будет постепенной реформы, ничего не изменится. Если сегодня убрать с рынка все Chevrolet Aveo и Lanos под вывеской обслуживания Евро-2012, то ничего кроме скачка цен это не даст. Но службы такси, которые сегодня работают, понимают, что если они поднимут цены, то потеряют клиентов», - отмечает Кара.

Начнут с Киева

В феврале в Киеве презентовали проект «Киевское такси» (не путать с «Такси Столицы»!), который власти намеревались реализовать за 6-12 месяцев, вложив в него около 4 млн. грн. По оценке авторов идеи, сейчас оборот рынка такси в Киеве составляет около 1,2 млрд. грн. в год. При этом около 95%, или около 19 тыс. участников рынка, находятся «в тени». Проект предусматривает в основном только законодательные инициативы. Благодаря им, в Киеве в режиме таксомоторных перевозок останется только около 15 тыс. автомобилей - именно столько, по мнению авторов проекта, их и должно быть.

Согласно расчетам, при условии легализации 14 тыс. водителей такси бюджет Киева в год будет получать около 36 млн грн единого налога и более 60 млн грн социальных взносов пойдут в Пенсионный фонд. Государственный бюджет, в свою очередь, получит дополнительные поступления за оформление разрешительных документов на перевозку в размере свыше 14 млн. грн.

Впрочем, проект «Киевское такси» предусматривает и единственное конкретное действие - создание в столице городской сети стоянок для такси. Участники акций протеста против нововведений уверены, что допускаться на эти стоянки будут исключительно «приближенные» к властям легальные таксисты, а остальные будут вынуждены работать в режиме «грачевания» и подхватывать на свой страх и риск пассажиров на дороге.

Группа работу работает

Под «Киевское такси» создана рабочая группа, которая должна расписать соответствующие проекты законодательных актов, которые будут переданы в правительство и Верховную Раду. В рабочую группу, согласно распоряжению КГГА №430 от 23 марта 2012, вошли представители горадминистрации, некоторых общественных организаций, четырех служб такси - «Элит-такси», «Лимузин-такси», «Такси Босс» и «Эталон такси», а также один таксист - частный предприниматель.

Как рассказал заместитель председателя рабочей группы Андрей Антонюк, первое заседание группы состоялось 4 апреля 2012. На нем было принято решение проанализировать проект Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины об особенностях осуществления деятельности по перевозке пассажиров на такси и легковыми автомобилями на заказ в связи с подготовкой и проведением в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу», который разрабатывается Министерством инфраструктуры Украины, и подготовить к нему соответствующие замечания и предложения (УНИАН не удалось ознакомиться с документом, так как его нет ни на сайте Верховной Рады, ни на сайте Мининфраструктуры). Кроме того, рабочая группа должна подготовить Главному управлению транспорта и связи КГГА предложения по размещению сети стоянок такси на территории Киева.

18 апреля рабочая группа заседала второй раз, а 20 апреля - третий. На этих заседаниях ее состав был существенно расширен, а сама рабочая группа решила продолжить работу над законом уже не в авральном режиме, а нормальными темпами. «Законопроект привязывали к Евро-2012. Сегодня уже понятно, что даже если мы успеем его принять, то создать до чемпионата цивилизованный рынок таксомоторных перевозок точно не получится, поэтому мы решили не торопиться и разработать отдельный закон о такси, который позволит рынку нормально работать», - отметил Антонюк.

Кроме того, по его словам, рабочая группа уже получила около 140 предложений по организации мест стоянок такси в Киеве, а всего их может быть около 500. Отработать возможность организации стоянок в тех местах, которые предлагают перевозчики, власти обещают в течение 2-3 месяцев.

По словам Антонюка, в законопроекте выпишут норму о том, что правила работы таксомоторных перевозчиков будут устанавливать местные власти. Закон же должен создать предпосылки для вывода рынка «из тени», предоставив, в частности, право Главтрансинспекции проверять всех перевозчиков, а не только юридических лиц.

Цена вопроса

Ограничение количества такси в Киеве так или иначе повлияет на стоимость проезда. Сегодня в Киеве цена, которую декларирует основное количество информационно-диспетчерских служб, колеблется от 2,20 грн за 1 км в «обычной» машине до 4,00 грн в машине более высокого класса. По словам Кары, это - «цена, которая сегодня устраивает клиентов и перевозчиков». Впрочем, повысить стоимость проезда таксисты давно мечтают, связывают это с подорожанием бензина и жизни вообще.

Между тем, урегулировать данный рынок постановлением Кабмина или распоряжением КГГА не получится - если у граждан хватает средств на поездки стоимостью 2,20 грн за 1 км, то платить по 11 грн они не готовы. В данном случае дело не в том, «привыкли или не привыкли», а в том, что денег на поездку дороже 3 грн. за 1 км не наскребет ни население, ни корпоративные клиенты.

По словам Антонюка, пока разница в стоимости услуг такси в Киеве у нелегальных и легальных перевозчиков не столь существенная: «Минимальная поездка у легального стоит 30-35 грн, у нелегального - 20-25».

Впрочем, ни в одном законопроекте стоимость проезда в такси в 11 грн или какая-либо другая не прописана. Как сообщили в Министерстве инфраструктуры, в одном из рабочих вариантов документа была привязка тарифа к цене 1 литра бензина, но затем ее изъяли.

Так ли это, УНИАН не удалось выяснить, сейчас ни на сайте Министерства инфраструктуры, ни на сайте Верховной Рады законопроектов, регулирующих рынок такси, нет. Стоит ли этому радоваться, покажет время.

Анна Левченко (УНИАН)