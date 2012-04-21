В Харькове в ДТП пострадал депутат горсовета, его жена погибла

В Харькове в дорожно-транспортном происшествии пострадал депутат городского совета Евгений Гутков, его жена погибла.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, ДТП произошло 20 апреля около 20.45 в центре города на перекрестке улиц Мироносицкая и Гиршмана.

Находясь за рулем автомобиля «Мазда», 26-летний водитель допустил столкновение с другой иномаркой, которая двигалась по главной дороге. По предварительным данным, водитель «Мазды» нарушил правила дорожного движения, а именно: не предоставил преимущество в движении автомобилю Land rover, который от удара перевернулся.

В результате ДТП пассажирка автомобиля Land rover, 45-летняя женщина, погибла на месте, вторая, 42-летняя харьковчанка, от полученных травм умерла впоследствии в больнице.

Водитель Land rover с телесными повреждениями доставлен в 4-ю больницу г. Харькова. Врачи констатировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб головы. Еще одному пассажиру иномарки, 50-летнему мужчине, также была оказана медицинская помощь, после чего он был отпущен домой.

Правоохранительными органами устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Городские власти выразили соболезнования депутату Е.Гуткову в связи с гибелью его жены.