Крупное ДТП в Польше: грузовик врезался в туравтобус. Пострадали 24 человека
13:36, 21 апреля 2012Транспорт/Связь
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Крупное дорожно-транспортное происшествие с участием туристического автобуса произошло в Западно-поморском воеводстве на севере Польши, пострадали 24 человека.
Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на польский телеканал TVN24.
Грузовой автомобиль, перевозивший щебень, столкнулся с легковой машиной, а затем с автобусом.
По информации Службы спасения, раненых направляют в ближайшие госпитали, шесть человек находятся в тяжелом состоянии. Водителя грузовика транспортируют медицинским вертолетом.
На место происшествия выехал министр здравоохранения Польши Бартош Арлукович.
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