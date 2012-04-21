Крупное ДТП в Польше: грузовик врезался в туравтобус. Пострадали 24 человека

Крупное дорожно-транспортное происшествие с участием туристического автобуса произошло в Западно-поморском воеводстве на севере Польши, пострадали 24 человека.

Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на польский телеканал TVN24.

Грузовой автомобиль, перевозивший щебень, столкнулся с легковой машиной, а затем с автобусом.

По информации Службы спасения, раненых направляют в ближайшие госпитали, шесть человек находятся в тяжелом состоянии. Водителя грузовика транспортируют медицинским вертолетом.

На место происшествия выехал министр здравоохранения Польши Бартош Арлукович.