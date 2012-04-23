Крупное ДТП В Крыму: в результате столкновения двух микроавтобусов погибли 5 человек

Пять человек погибли сегодня утром в результате столкновения двух микроавтобусов в Крыму.

«Мерседес» врезался в «Газель» на дороге Черноморское - Красноперекопск - Симферополь, сообщил УНИАН сотрудник крымского управления МЧС.

«Удар пришелся в бок, затем маршрутка несколько раз перевернулась. Люди вылетали из "Газели". Погибли пять человек», - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, в маршрутке находились 14 человек, они направлялись из Армянска в Симферополь.

В больницу доставлены девять человек.

Инфомация о происшествии уточняется.