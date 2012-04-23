Интернет-супермаркет "Розетка" заявил о возобновлении своей работы

Интернет-супермаркет Rozetka.ua ("Розетка") заявил о возобновлении своей работы.

В частности, на сайте компании размещен материал: «Интернет-супермаркет "Розетка": мы снова работаем!»

В объявлении отмечается, что в данный момент магазин работает в режиме восстановления после вынужденного простоя. «Некоторые наши подразделения остаются заблокированными. Тем не менее, сейчас мы выполняем заказы, сделанные на прошлой неделе, и принимаем новые на вторник-среду», - говорится в документе.

«Пожалуйста, извините за вынужденные неудобства. Данная ситуация возникла по не зависящим от нас обстоятельствам. Мы делаем все возможное для возобновления работы нашего магазина в обычном режиме и скорейшего выполнения всех заказов», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 19 апреля работа Rozetka.ua была приостановлена в связи с действиями налоговой инспекции. Затем работа сайта была возобновлена в ограниченном режиме.

Компанию обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму около 8 млн грн.

По данным начальника управления организации раскрытия налоговых преступлений УНМ Госналогслужбы в Киеве Алексея Чернобая, в рамках следствия 18 апреля закончены три обыска.

А.Чернобай отметил, что уголовное дело против директора ООО «Розетка» было возбуждено в апреле 2012 года на основании материалов внеплановых проверок в конце октября 2011 года и в конце марта 2012 года.

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