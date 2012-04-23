Железные дороги Украины в 1-м квартале увеличили перевозку грузов на импорт

Железные дороги Украины в первом квартале 2012 года увеличили перевозку импортных грузов на 17,8% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 8,35 млн тонн.

Как сообщили УНИАН в пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), в структуре импортных перевозок первое место занимает каменный уголь - 3,723 млн тонн, что на 27,4% больше, чем годом ранее.

Каменный уголь завозится из России, США, Казахстана в адрес АО «АрселорМиттал Кривой Рог», АО «Алчевсккокс», АО «Запорожкокс», АО «Баглейкокс».

85% импорта угля - это коксующийся уголь для металлургического производства и коксования.

Перевозка импортных минеральных стройматериалов в январе-марте 2012 года выросла на 53,5% по сравнению с первым кварталом 2011 года - до 0,940 млн тонн. В основном, железные дороги перевозили из России цементный клинкер в адрес АО "Евроцемент Украина".

Перевозка импортных нефти и нефтепродуктов в 1-м квартале т.г. выросла на 58,4% - до 1,073 млн тонн. Грузы доставлялись из Российской Федерации, Казахстана, Беларуси в адрес ООО «Укртатнафта», ЧАО «ЛИНИК», ПАО «Карпатнефтехим», ООО «Окко-Бизнес».

Справка УНИАН. Железные дороги Украины в январе-марте 2012 года сократили объем перевозки грузов на 2,3% по сравнению январем-мартом 2011 года - до 104,3 млн тонн, в том числе отправка грузов сократилась на 1,6%.

На железнодорожном транспорте в январе-марте 2012 года отправка зерна и продуктов помола увеличилась в 2,2 раза, строительных материалов - на 7%, кокса - на 3,1%.

Грузооборот железнодорожного транспорта в январе-марте 2012 года снизился на 1,9% - до 56,293 млрд т/км.

Всего в январе-марте 2012 года предприятиями транспорта Украины перевезено 187,6 млн тонн грузов - на 3,6% меньше, чем в январе-марте 2011 года. Грузооборот транспорта в январе-марте сократился на 7,8% - до 96,678 млрд т/км.