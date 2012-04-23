PKP Intercity внедрит продажу билетов через Интернет на международные сообщения

Варшава. Польская железнодорожная компания PKP Intercity намерена внедрить продажу билетов через Интернет на международные сообщения с входящими в Евросоюз Чехией, Германией и Австрией до начала 2013 года.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщила представитель пресс-службы компании Беата Чемерайда, заметив, что запуск продажи электронных билетов на поезда в восточном направлении займет больше времени.

Собеседник агентства назвала более сложным продажу билетов через Интернет в Украину, Россию и Беларусь из-за разных систем, действующих в этих странах, по сравнению с входящими в Евросоюз государствами.

«Пока над этим активно не работаем, но, если посмотреть на тенденции цифризации, то все к этому идет. Но когда это будет внедрено, сейчас точно нельзя сказать», - отметила Б.Чемерайда.

Представитель PKP Intercity не исключила возможности внедрения электронной продажи билетов с первыми тремя государствами ЕС до начала Евро 2012, который начнется в июне в Польше и в Украине, или летом текущего года.

«Сейчас мы ближе к этому, чем дальше», - сказала она.

Чемерайда отметила, что PKP Intercity внедряет продажу билетов через Интернет поэтапно на разные поезда с 2005 года, заметив, что пассажиры получили возможность покупать электронные билеты на все поезда компании в начале текущего года.

Представитель компании отказалась уточнить, сколько билетов PKP Intercity продает через Интернет, отметив, что компания зафиксировала четкую связь: чем больше билетов можно купить через Интернет, тем лучшие результаты продаж.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе специализирующая на перевозках между крупнейшими городами в Польше и международных сообщениях компания PKP Intercity внедрила продажу электронного билета, который можно не печатать для проезда во всех поездах компании.

Справка УНИАН. Входящая в государственный акционерный холдинг РКР, компания PKP Intercitу, в прошлом году перевезла 36,6 млн пассажиров, что на 1,5% меньше показателей 2010 года.

В прошлом году компания заняла первое место в Польше по "пассажиропотоку" (с учетом протяженности реализованных перевозок) с более 45% долей рынка, а по количеству перевезенных пассажиров - четвертое место с 14% долей.