Железные дороги Украины увеличили перевозку экспортных грузов на 9%

Железные дороги Украины в первом квартале 2012 года увеличили перевозку экспортных грузов на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 32,43 млн тонн.

Как сообщили УНИАН в пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), в структуре экспортных перевозок первое место занимает руда железная и марганцевая, которая через порты отправляется, в основном, в Китай, а также в Польшу, Чехию, Словакию.

Крупнейшие отправители руды на экспорт - АО «Полтавский ГОК», АО «Северный ГОК», АО «Южный ГОК», АО «ИнГОК».

Второе место в структуре экспорта заняли черные металлы, в основном, назначением в Египет, Российскую Федерацию, Турцию, Польшу.

Крупнейшие отправители черных металлов - «АрселорМиттал Кривой Рог», АО «ММК им. Ильича », АО «Днепровский меткомбинат », АО «Запорожсталь».

Кроме того, в 1-м квартале т.г. железные дороги перевозили на экспорт зерно и продукты помола, которые через порты Украины направлялись в Египет, Иорданию, Нидерланды, Болгарию и минеральные стройматериалы, преимущественно - щебень, 70% которого отправлялось в Россию, а также - в Беларусь, Италию и Польшу.

Справка УНИАН. Железные дороги Украины в январе-марте 2012 года сократили объем перевозки грузов на 2,3% по сравнению январем-мартом 2011 года - до 104,3 млн тонн, в том числе отправка грузов сократилась на 1,6%.

На железнодорожном транспорте в январе-марте 2012 года отправка зерна и продуктов помола увеличилась в 2,2 раза, строительных материалов - на 7%, кокса - на 3,1%.

Грузооборот железнодорожного транспорта в январе-марте 2012 года снизился на 1,9% - до 56,293 млрд т/км.

Всего в январе-марте 2012 года предприятиями транспорта Украины перевезено 187,6 млн тонн грузов - на 3,6% меньше, чем в январе-марте 2011 года. Грузооборот транспорта в январе-марте сократился на 7,8% - до 96,678 млрд т/км.