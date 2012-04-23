Налоговая заявляет, что не проводила обыски интернет-магазина Sokol.ua

Налоговая милиция опровергла информацию о проведении обысков в офисе интернет-магазина Sokol.ua и об изъятии документов, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы.

«Версии относительно осуществления следственных действий сотрудниками налоговой во втором по величине интернет-магазине Уанета не отвечают действительности», - говорится в сообщении ГНСУ.

Как сообщали СМИ, по неофициальным данным, налоговая милиция в пятницу, 20 апреля, провела выемку документов в офисе интернет-магазина Sokol.ua.

Напомним, 19 апреля налоговая милиция возбудила уголовное дело против директора "Rozetka.ua" по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму до 8 млн грн на основании двух внеплановых проверок в октябре 2011 года и в марте 2012 года.

В рамках следственных действий налоговики провели три обыска в офисе компании и три - в складских помещениях.

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