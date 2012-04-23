Рейсы между Гамбургом и Киевом с 1 июля будут ежедневными

Авиакомпания "АэроСвит — Украинские авиалинии" и Hamburg Airways (Германия) заключили код-шеринговое соглашение, согласно которому рейсы между Гамбургом и Киевом к 1 июля станут ежедневными.

Как говорится в сообщении "АэроСвита", переданном в УНИАН, с начала летней навигации 2012 года украинский перевозчик выполняет три рейса в неделю между Киевом и Гамбургом, с 26 апреля 2012 года Hamburg Airways начнет выполнять по этому маршруту 2 рейса в неделю. Таким образом, суммарная интенсивность рейсов между Киевом и Гамбургом возрастет до 5 в неделю.

Еще по одному рейсу «АэроСвит» добавит с 4 мая и с 1 июля.

Таким образом, с 1 июля авиасообщение по маршруту Киев-Гамбург-Киев станет ежедневным.

Согласно договору между "АэроСвитом" и Hamburg Airways о совместной эксплуатации (Code-share agreement) данной воздушной линии, рейсы немецкого перевозчика будут осуществляться под кодами обеих авиакомпаний.

На линии совместной эксплуатации преимущественно будут использоваться воздушные суда семейства Airbus 320 (Hamburg Airways) и Boeing 737 ("АэроСвит").

Маршрут Киев-Гамбург-Киев авиакомпания "АэроСвит" открыла в декабре 2005 года.

Справка УНИАН. Компания "АэроСвит – Украинские Авиалинии" создана в 1994 году. Базируется в киевском аэропорту "Борисполь". Обслуживает 80 международных маршрутов в 33 страны.

В рамках программы обновления среднемагистрального флота «АэроСвит» заказал у компании Boeing 11 самолетов Next Generation 737. Первый из них, Boeing 737-800 NG, пополнил парк компании в конце марта, второй самолет этого же типа ожидается в апреле-мае. С учетом уже поставленного воздушного судна, «АэроСвит» оперирует флотом в составе 8 дальнемагистральных Boeing 767, 20 среднемагистральных Boeing 737, а также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195.

Hamburg Airways (Германия) со штаб-квартирой в Гамбурге получила сертификат эксплуатанта Федерального управления гражданской авиации в 2011 году. Осуществляет перевозки по заказу европейских туристических компаний Thomas Cook AG (Air Marin, BUCHER, Neckermann Reisen, OGER TOURS, Thomas Cook) и TUI Deutschland, перевозки спортивных команд и персонала компаний.

Располагает современным флотом воздушных судов семейства Airbus 320 (А319 и А320).