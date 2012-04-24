Интернет-магазину Sokol.ua не предъявлено штрафов по результатам проверки, проводимой ОБЭП Днепровского района 19-20 апреля.

Об этом говорится в заявлении администрации компании, размещенном на ее официальном сайте.

«По результатам проверки деятельности к компании не предъявлено ни штрафов, ни наложены какие-либо санкции и уже 21 апреля магазин полноценно возобновил свою работу», - говорится в заявлении.

Кроме того, компания никак не связывает текущую проверку с событиями вокруг интернет-магазина Rozetka.ua, а причиной блокирования работы магазина по адресу Русановская набережная, 20 в Киеве 19 апреля называет внеплановую проверку ОБЭП Днепровского района. Администрация компании отмечает, что подобные проверки не являются форс-мажором в работе магазина.

«Нам было предоставлено направление на проверку и предъявлено требование предоставить уставные документы, договора аренды, документы на происхождение товара, сертификаты качества на товар и разрешительные документы», - отмечается в заявлении.

Как правило, на выполнение подобного запроса необходимо 2 дня. «В этот же раз документы просили предоставить в срочном порядке. До момента прибытия в магазин наших юристов все входы и выходы были опечатаны. Однако выемки документов и конфискации товара, как писали некоторые средства массовой информации, не было. Причиной блокирования хозяйственной деятельности стал отказ сотрудников данного магазина предоставлять для ознакомления документы в отсутствии юристов компании», - сообщает компания.

20 апреля около 13:00 компания предоставила полный пакет документов, запрашиваемый в направлении на проверку. «После того как документы были проверены, все претензии с интернет-магазина Sokol.ua были сняты и работа магазина была восстановлена», - отмечается в заявлении компании.

Как сообщали СМИ, по неофициальным данным, налоговая милиция в пятницу, 20 апреля, провела выемку документов в офисе интернет-магазина Sokol.ua.

Напомним, 19 апреля налоговая милиция возбудила уголовное дело против директора "Rozetka.ua" по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму до 8 млн грн на основании двух внеплановых проверок в октябре 2011 года и в марте 2012 года.

В рамках следственных действий налоговики провели три обыска в офисе компании и три - в складских помещениях.

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