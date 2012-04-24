Председателем правления Интернет Ассоципции Украины избран Бойко

На состоявшемся 23 апреля 2012 года внеочередном 14 съезде было избрано новое Правление Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ), которое избрало новым председателем президента компании "Воля" Сергея Бойко.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ассоциации.

Согласно сообщению, в новый состав правления ИНАУ в составе вошли: Сергей Бойко (ООО «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ»), Олег Ващенок (ООО «Телесистемы Украины»), Михаил Комиссарук (ООО «УКРНЕТ»), Александр Кульчицкий (ООО «Юнионком»), Андрей Нагорнюк (ООО «В.О.К.С.»), Сергей Одинец (ООО «Ай Те Системз»), Иван Петухов (ООО «Адамант»), Татьяна Попова (ООО «Альфа-Каунтер»), Александр Федиенко (ООО «ИМК»), Эллина Шнурко-Табакова (ООО «ИСС»). Заместителем председателя правления избрана Татьяна Попова.

Как сообщал ранее УНИАН, очередной 13-й съезд ИнАУ состоялся 29 февраля, председателем правления был избран президент "Интернет Инвест" Александр Ольшанский. На состоявшемся вчера внеочередном съезде он и ряд членов правления, избранных на 13 съезде, отказались участвовать в выборах нового правления ИнАУ. В результате в новый состав правления ИнАУ попал только один член правления, избранный 13 съезде – Татьяна Попова.

Основной причиной возникших противоречий в ИнАУ и проведения внеочередного съезда стали разные подходы в вопросе дальнейшего развития ГП ИнАУ - "Всеукраинской сети обмена трафиком" (UA-IX) - точки обмена данными между украинскими интернет-провайдерами. А.Ольшанский является сторонником привлечения во владение UA-IX частных инвесторов, в то время, как ряд избранных на внеочередном съезде членов правления ИнАУ выступают против передачи ИнАУ в частные руки.

Справка УНИАН. ИнАУ – профессиональное объединение участников ИКТ-рынка, в состав ассоциации входят 132 участника, из них 74 действительных и 49 ассоциированных членов ассоциации.