Начальник ПЖД считает, что туристов в Крым можно привлечь хорошими коммуникациями

Начальник Приднепровской железной дороги Александр Момот считает, что туристов в Крым можно привлечь, в том числе, хорошими коммуникациями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Момот заявил журналистам в Днепропетровске.

«Мы хотим, чтобы Крым развивался? Туриста можно привлечь туда хорошими коммуникациями. От Москвы до Симферополя вместо полутора суток поезд должен идти 20 часов и даже быстрее»,- отметил начальник ПЖД.

По его словам, после введения скоростного коридора из Киева летом текущего года популярный поезд 11/12 Киев-Симферополь будет идти не через Пятихатки, как сейчас, а через Полтаву, Красноград, Лозовую, Синельниково и Запорожье.

А.Момот сообщил, что пара «Столичный экспресс» сообщением Днепропетровск-Киев после Евро-2012, скорее всего, под другим названием будет ходить из Днепропетровска в Симферополь.

«Думаю, что пассажиры встретят это с воодушевлением. Это будут дневные поезда, которые заменят электрички Днепропетровск-Симферополь. Электричка есть электричка, с соответствующим комфортом для региональных перевозок на расстояние до 150 км. На Симферополь поезда будут комфортными», - подчеркнул А.Момот, заметив, что «классический ночной поезд на указанном направлении останется.

Начальник ПЖД уточнил, что запланированные изменения в ж/д сообщении на Крым мониторятся и возможны варианты.

«Мы мониторим. Иногда мы ошибаемся. Но правильнее будет не мундир чистить, а исправить ситуацию, чтобы это было экономически выгодно и удобно для пассажира», - отметил А.Момот.