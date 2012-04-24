ОЖД в 2011 году увеличила чистую прибыль почти вдвое

Госпредприятие «Одесская железная дорога» (ОЖД) по итогам 2011 года увеличило чистую прибыль на 89% по сравнению с 2010 годом - до 169,1 млн грн.

Об этом ОЖД сообщает в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Чистый доход ОЖД от реализации продукции и услуг в 2011 году сократился на 19% - до 8,618 млрд грн.

Напомним, ОЖД отобрала Morgan Stanley для организации выпуска еврооблигаций на 125 млн долл.

Справка УНИАН. Одесская железная дорога пролегает по территории Одесской, Николаевской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской и Винницкой областей.

В 2011 году ОЖД увеличила погрузку на 11,7% по сравнению с 2010 годом - до 31 млн тонн грузов.