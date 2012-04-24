ЛЖД с 26 мая отменяет четыре поезда из Черновцов

Львовская железная дорога с 26 мая отменяет несколько поездов с железнодорожного вокзала станции «Черновцы-Пассажирский».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил начальник железнодорожного вокзала станции «Черновцы» Марьян Ласийчук.

В частности, отменены ежедневные поезда №141/142 «Черновцы-Ивано-Франковск-Москва» №603/604 «Черновцы-Львов» №609/610 «Черновцы-Окница» и №667/668 «Черновцы-Ковель», который курсировал четыре дня в неделю.

По его словам, отменено курсирование трех беспересадочных вагонов Черновцы-Симферополь, которые ранее курсировали в осенне-зимний период. Вместо этого для организации доезда в Симферополь предусмотрено сообщение с пересадкой на станции Львов из поезда №608/607 на поезд №86/85 Львов-Симферополь в оба направления. В летний период оставлен в графике движения поезд №296/295 Черновцы-Ивано-Франковск-Симферополь составом из 18 вагонов. «Поезд №371/372 сообщением Черновцы-Минск будет курсировать круглогодично через день по четным дням. Поезд №135/136 сообщением Черновцы-Одесса будет курсировать круглогодично через день по нечетным дням», - добавил М.Ласийчук.

В Москву, вместо отмененного, буковинцам можно будет добраться поездом №59/60 «София-Москва».

По словам присутствующего на пресс-конференции начальника управления инфраструктуры и туризма Черновицкой ОГА Дмитрия Павела, указанные изменения обусловлены анализом спроса среди пассажиров, экономической целесообразностью и техническими возможностями осуществления пассажирского движения и с целью оптимизации пассажирских перевозок.