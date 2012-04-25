Направление Киев-Знаменка-Пятихатки-Днепропетровск будет для грузовых и «классических» пассажирских поездов

Направление Киев-Знаменка-Пятихатки-Днепропетровск после введения скоростного коридора из столицы через Полтаву, Красноград, Лозовую,Синельниково будет использоваться для грузовых и «классических» пассажирских поездов. Об этом журналистам в Днепропетровске сообщил начальник Приднепровской железной дороги Александр Момот.

«Это будет направлением совместного пользования – для грузовых, пригородных и «классических» пассажирских поездов, например Днепропетровск-Киев.», - отметил А Момот.

По его словам, грузонапряженность на участке между Днепропетровском и узловой станцией. Пятихатки в направлении на Киев достигла 100 млн тонн в год, чего нет не только в Украине, но и в мире.

«Вводить на таком участке движение скоростных – это неправильно финансово, технически и с точки зрения безопасности движения», - подчеркнул А Момот.

Он также заявил о необходимости менять идеологию пассажирских перевозок и брать пример со стран Европы.

По словам А Момота, «необходимо выделить часть пассажирских поездов, которые будут иметь минимум остановок и часть поездов, имеющих большее их количество.

«Если поезд будет останавливаться на всех станциях, то вместо 3-х часов пути он будет ехать 8, как это происходит у нас. Это также дороже обходится. В настоящее время продолжается работа над составлением графика движения пассажирских поездов на 2012-2013 годы. Мы на это график планируем отменить около 500 остановок поездов», - сказал начальник ПЖД.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. Приднепровская железная дорога отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.

Чистая прибыль ПЖД по итогам 2010 г. составила 106,133 млн грн.

Приднепровская железная дорога в 2011 году увеличила перевозку грузов на 5,7% по сравнению с 2010 годом - до 116,697 млн тонн, объемы пассажирских перевозок возросли на 1,8% - до 9,842 млн человек.