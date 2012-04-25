«АэроСвит» снизит на 30% цены на авиаперевозки между Киевом и Кишиневом

Авиакомпания "АэроСвит" с 26 апреля 2012 года на 30% снизит минимальные цены на перевозки по маршруту Киев-Кишинев-Киев при покупке на сайте компании — до 228 долларов США (173 евро) с учетом всех такс и сборов.

Как говорится в сообщении компании, переданном в УНИАН, ранее ценообразование на линии Киев-Кишинев было ограничено по инициативе молдавской стороны протоколом, утвержденным авиавластями Украины и Молдовы 28 марта 2010 года, который фиксировал минимальную стоимость авиаперевозки между городами на уровне не ниже 100 евро в одну сторону (200 евро в обе стороны) без учета аэропортовых такс и сборов.

При этом присоединение компании "АэроСвит" к протоколу было обязательным условием молдавской стороны для подтверждения разрешения на выполнение украинским авиаперевозчиком полетов между Киевом и Кишиневом.

Вместе с тем, в начале марта 2012 года авиакомпания Air Moldova в одностороннем порядке снизила цены на полеты в Киев.

«Ввиду отсутствия на сегодняшний день официального ответа от молдавской стороны, "АэроСвит" считает протокол, фиксирующий минимальный уровень цен, утратившим силу и приступает к рыночному ценообразованию на перевозки по маршруту Киев-Кишинев-Киев», - говорится в сообщении компании.

Справка УНИАН. Авиакомпания "АэроСвит" восстановила регулярное воздушное сообщение между Украиной и Республикой Молдова в апреле 2010 года, после четырехлетнего перерыва. В летний период навигации 2012 г. «АэроСвит» выполняет 4 рейса Киев-Кишинев-Киев в неделю – в понедельник, вторник, пятницу и воскресенье.

Авиакомпания "АэроСвит – Украинские авиалинии" основана в 1994 году, базируется в киевском международном аэропорту "Борисполь". Обслуживает 80 международных маршрутов в 34 страны, включая 7 дальнемагистральных - в Нью-Йорк, Торонто, Пекин, Дели, Бангкок, Коломбо и Хошимин. Обеспечивает перевозку пассажиров в крупнейшие города Украины. Оперирует флотом в составе 28 воздушных судов производства компании Boeing, включая 8 дальнемагистральных Boeing 767 и 20 среднемагистральных Boeing 737. Также использует самолеты перевозчиков-партнеров Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195.