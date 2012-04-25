Центр Львова на время Евро-2012 будет закрыт с 28 мая по 5 июля.

Как сообщили УНИАН в департаменте Евро-2012 Львовского городского совета, пешеходная зона в центре города будет действовать с 28 мая по 5 июля.

В этой зоне будет запрещено движение автомобильного транспорта (кроме специального и электротранспорта, аккредитованных транспортных средств), пригородного, междугородного пассажирского транспорта на период работы официальной фан-зоны Львова.

«Пропуски будут предоставляться жителям улиц, которые закроют на время Евро, а также заведениям общественного питания и другим предприятиям, учреждения которых размещены в пределах закрытой части города, и их поставщикам для доставки продуктов», - говорится в сообщении.

«Основанием для получения пропуска будет документ, подтверждающий проживание человека на улице, которая будет закрыта. Для предприятий – адрес заведения», - отметили в департаменте.

Во Львове состоятся три матча финала Евро-2012: 9 июня сыграют Германия и Португалия, 13 июня - Дания и Португалия, 17 июня – Дания и Германия.

Официальное открытие фан-зоны во Львове, которая разместится на проспекте Свободы, состоится 7 июня.

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