Украинские автоперевозчики могут до середины мая исчерпать годовую турецкую квоту
13:14, 25 апреля 2012Транспорт/Связь
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Украинские международные автоперевозчики могут уже до 8-11 мая 2012 года использовать всю годовую квоту турецких разрешений «в/из третьих стран».
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.
По данным ведомства, украинские международные автомобильные перевозчики уже использовали 87% квоты разрешений Турции «в/из третьих стран» 2012 года.
После окончания турецких разрешений «в/из третьих стран» осуществлять соответствующие перевозки по территории Турции украинские автоперевозчики смогут на основании разрешений ЕКМТ (Европейская конференция транспорта).
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