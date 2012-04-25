Украинские автоперевозчики могут до середины мая исчерпать годовую турецкую квоту

Украинские международные автоперевозчики могут уже до 8-11 мая 2012 года использовать всю годовую квоту турецких разрешений «в/из третьих стран».

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

По данным ведомства, украинские международные автомобильные перевозчики уже использовали 87% квоты разрешений Турции «в/из третьих стран» 2012 года.

После окончания турецких разрешений «в/из третьих стран» осуществлять соответствующие перевозки по территории Турции украинские автоперевозчики смогут на основании разрешений ЕКМТ (Европейская конференция транспорта).