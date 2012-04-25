Кабмин назначил Гладких заместителем гендиректора “Укрзализныци”

Кабинет министров назначил Игоря Гладких заместителем генерального директора Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины (“Укрзализныця”).

Соответствующее распоряжение правительства №225-р от 23 апреля размещено на сайте Кабмина.

Справка УНИАН. Игорь Вениаминович Гладких родился в 1962 году. В период с 2000 года по 2004 год занимал должности заместителя начальника Донецкой железной дороги и первого заместителя начальника Приднепровской железной дороги. С 25 сентября 2006 года постановлением Кабинета министров Украины назначен начальником ПЖД, сменив на этом посту Николая Сергиенко. 9 января 2008 года И.Гладких был уволен с должности начальника ПЖД.