Панамский судовладелец Kowissa AG обжалует конфискацию судна в международных инстанциях

Панамский судовладелец Kowissa AG намерен обжаловать в международных судебных инстанциях решение Апелляционного суда Крыма о конфискации судна Kowissa в пользу государства Украина.

Об этом на пресс-конференции в агентстве УНИАН в среду сообщил представитель компании Kowissa Игорь Петросенко.

По его словам, решение о конфискации судна, находящегося под арестом с середины декабря 2011 года, было вынесено 29 марта 2012 года.

«Все национальные средства судебной защиты в Украине исчерпаны, поэтому мы вынуждены обратиться в международные судебные инстанции», - сказал он.

Кроме того, И.Петросенко сообщил, что судовладелец обратится в Международную морскую организацию (IMO) — международный надзорный орган сфере торгового мореплавания для защиты своих интересов «с требованием применить дисциплинарные меры к государству Украина, которое осуществляет принудительный захват иностранных судов».

По словам И.Петросенко, подобные обращения существенно ограничат дальнейшее возможное использование судна, так как решение о его конфискации противоречит нормам международного и морского права.

«Судно сможет плавать только в территориальных водах Украины. В любом иностранном порту оно будет задержано», - сказал он.

При этом И.Петросенко отметил, что Украина сможет продать судно частной компании на аукционе, однако государственные предприятия не смогут принять в нем участие.

«Госпредприятиям запрещено принимать участие в аукционах по продаже конфискованного имущества» - сказал он.

Также И.Петросенко сообщил, что решение суда о конфискации судна ликвидирует рабочие места экипажа и ставит под угрозу вопрос выплаты заработной платы команды.

Кроме того, он сообщил, что на судне с середины декабря 2011 года находится груз — 200 тонн топлива для заправки судов, который правоохранительные органы не возвращают владельцу груза.

В то же время, И.Петросенко отметил, что «пока команда судна выполняет свою работу, угрозы вытекания топлива в море и экологической катастрофы нет».

Он также сообщил, что «за последние полгода Крымская таможня конфисковала в пользу государства Украина 4 иностранных судна».

«Судна конфискуют вместе с грузом. Это отпугивает иностранных судовладельцев от работы с Украиной и ставит Украину в один ряд с сомалийскими пиратами», - сказал И.Петросенко.

Справка УНИАН. Судно Kowissa было приобретено компанией Kowissa AG в 2010 году у украинской компании «Морской стандарт». Для оформления сделки купли-продажи судно было выведено из территориальных вод Украины, при этом на такой выход были получены все необходимые документы таможенных органов.

Судно было капитально отремонтировано на Керченском судоремонтном заводе. После ремонта судно начало осуществлять деятельность в сфере торгового мореплавания в акватории Керченского пролива.

В 2011 году Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту контрабанды, так как, по их мнению, сделка купли-продажи судна со стороны панамской компании была проведена неуполномоченными лицами.

15 декабря 2011 года силами Госпогранслужбы Украины и СБУ на основании вынесенного за день до этого постановления суда о возбуждении уголовного дела по факту контрабанды на судно были высажены оперативные работники СБУ и Погранслужбы, которые заявили о том, что данное судно является предметом контрабанды.