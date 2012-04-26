Для развития торгового флота Украина должна предоставить льготы судоходным компаниям на 20 лет – Фирташ
Николаев. Для развития торгового флота Украина должна предоставить льготы для судоходных компаний на 20 лет, считает глава Федерации работодателей Украины Дмитрий Фирташ. Такое мнение он высказал сегодня во время встречи с руководством Николаевской области и более 200 руководителями и собственниками предприятий региона, сообщили УНИАН в пресс-службе ФРУ.
Д.Фирташ считает неправильной ситуацию, когда многие украинские суда ходят под флагами других стран. «Украина – экспортная страна, и если посмотреть, сколько мы перевозим, то получилось бы достаточно большое количество компаний, которые ходили бы под украинским флагом. И мы наполняли бы бюджет страны», - отметил Д.Фирташ.
«Необходимо предоставить льготы, скажем, на 20 лет, для того, чтобы судоходные компании могли развиваться. Мы должны создать условия для того, чтобы суда регистрировались в Украине, а не Мальте», - сказал Дмитрий Фирташ.
По мнению Д.Фирташа, развитие судоходства в Украине также позитивно повлияет и на судостроительную отрасль, увеличит число заказов на постройку судов. "Украинские верфи сегодня стоят незагруженные, на них не могут привести инвесторов. Чтобы их возродить, в Украине должна быть разработана государственная программа по предоставлению льгот судоходным компаниям. Это должен быть льготный тариф» - сказал глава ФРУ.
Глава Федерации работодателей Украины также отметил, что несмотря на плачевное состояние флота, в Украине сохранились учебные заведения, которые выпускают хорошие кадры, однако Украина им не может сегодня предложить работу.
Предоставление государственных льгот судоходным компаниям поможет возродить украинское судоходство, увеличит поступления в государственный бюджет и экспортные возможности Украины, считает Д.Фирташ.