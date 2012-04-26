ЮЖД завершает подготовку станции Лозовая к пропуску скоростных поездов

Специалисты Южной железной дороги завершают подготовку станции Лозовая, на которой с прошлой осени проводится реконструкция, к пропуску скоростных поездов.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ЮЖД.

По маршруту курсирования скоростного поезда «Хюндай» уложен и электрифицирован третий путь Азовского парка, четный и нечетный пути направления Донецкой дороги, 11 новых стрелочных переводов (всего по станции Лозовая уложено 48 стрелочных переводов).

Кроме того, возведена островная платформа Азовской стороны для приёма скоростных поездов. С учетом требований безопасности её ширина – шесть метров, а более чем полукилометровая длина позволит принимать пассажирские поезда, в схему которых включено максимальное количество вагонов. Обустроен главный перрон Азовской стороны. Построено здание поста ЭЦ модульного типа размером 30х18 метров, строится крытый пешеходный мост с лифтами.

На посту дежурного по станции Лозовая вместо привычных пульта-табло и пульта-манипулятора устанавливаются сенсорные экраны новейшей системы электрической централизации с микропроцессорным маршрутным набором.

Генеральный директор «Укрзалізниці» Владимир Козак высоко оценил нововведения и отметил, что участок Полтава – Красноград – Лозовая Южной железной дороги станет примером технического оснащения для отечественных магистралей.

Справка УНИАН. На участке Полтава — Красноград — Лозовая (эксплуатационная протяженность – 176 км) специалисты Южной железной дороги заканчивают масштабные работы по модернизации инфраструктуры. Проводится электрификация, строятся новые системы сигнализации, централизации, блокировки и связи, системы энергоснабжения, модернизируется путевое хозяйство и т.д.