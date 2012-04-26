ПЖД и Крым приобретут у польской PESA Bydgoszcz SA рельсовый автобус за 2 млн евро

Приднепровская железная дорога и АР Крым приобретут у польской фирмы PESA Bydgoszcz SA рельсовый автобус.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ПЖД со ссылкой на заместителя начальника службы пригородных пассажирских перевозок магистрали Юрия Савченко, в первом квартале т.г. предприятие провело открытые торги по поставке рельсового автобуса, победителем которых стала PESA Bydgoszcz SA.

Движение рельсового автобуса запланировано начать в октябре-ноябре 2012 года на неэлектрифицированных участках магистрали: Джанкой - Керчь и Джанкой - Владиславовка - Феодосия.

«Использование рельсового автобуса на неэлектрифицированных и малозаселенных участках дороги позволит существенно уменьшить эксплуатационные расходы ПЖД», - отметил Ю. Савченко.

Первый на магистрали рельсовый автобус, стоимостью около 2 млн евро, будет приобретен на условиях совместного финансирования ГП «Приднепровская железная дорога» и АР Крым. В частности, из республиканского бюджета автономии планируется выделить 11 млн грн.

ПЖД намерена и дальше сотрудничать с местными администрациями территорий обслуживания по обновлению пригородного парка, в том числе, и за счет рельсовых автобусов.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одно из крупнейших звеньев железнодорожного транспорта Украины.

ПЖД осуществляет перевозки в пределах Днепропетровской и Запорожской областей, АР Крым, отдельных территорий еще пяти регионов Украины общей площадью 93 тыс. кв. км с населением свыше 8 млн человек. ПЖД обслуживает паромную переправу Крым-Кавказ, 2 речных и 4 морских порта, нефтяной терминал станции Азовская.

Эксплуатационная путевая сеть дороги превышает 3200 километров, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети.

В состав ПЖД входят 4 дирекции железнодорожных перевозок (Днепропетровская, Криворожская, Запорожская и Крымская), 248 станций. В 2011 году ПЖД перевезла более 215 млн тонн грузов и более 87 млн пассажиров, что соответствует уровню 2010 г.