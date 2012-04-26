Служба пригородных перевозок ПЖД открывает свою интернет-страницу

В мае т.г. на сайте Приднепровской железной дороги начнет функционировать отдельная Интернет-страница службы пригородных пассажирских перевозок (http://www.dp.uz.gov.ua/ukr/commuter).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

На Интернет-странице каждый посетитель на украинском, русском и английском языках в единой для всех украинских железных форме получит необходимую информацию о расписании движения пригородных электропоездов по всем станциям и остановкам ПЖД на территории Днепропетровской, Запорожской областей и АР Крым.

«Открытие онлайн страницы улучшит информирование населения регионов об услугах на перевозки в пригородном сообщении, повысит качество обслуживания пассажиров, снизит нагрузку на справочные службы вокзалов и станций, расширит возможности многочисленных пользователей сети Интернет»,- подчеркивается в сообщении пресс-центра ПЖД.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одно из крупнейших звеньев железнодорожного транспорта Украины.

ПЖД осуществляет перевозки в пределах Днепропетровской и Запорожской областей, АР Крым, отдельных территорий еще пяти регионов Украины общей площадью 93 тыс. кв. км с населением свыше 8 млн человек. ПЖД обслуживает паромную переправу Крым-Кавказ, 2 речных и 4 морских порта, нефтяной терминал станции Азовская.

Эксплуатационная путевая сеть дороги превышает 3200 километров, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети.

ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынок более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, обеспечивает промышленные связи угледобывающего Донбасса и железорудного Кривбасса, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.

В состав ПЖД входят 4 дирекции железнодорожных перевозок (Днепропетровская, Криворожская, Запорожская и Крымская), 248 станций, общая численность работников превышает 61 тыс. человек. В 2011 году ПЖД перевезла более 215 млн тонн грузов и более 87 млн пассажиров, что соответствует уровню 2010 г.