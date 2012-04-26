Чистая прибыль "Укртелекома" в первом квартале составила 5,4 млн грн

Чистая прибыль "Укртелекома" в первом квартале 2012 года составила 5,4 млн грн.

Об этом сообщается в отчете компании, обнародованном в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Доход компании (с НДС) в первом квартале 2012 года составил 1944,7 млн грн, что на 8 млн грн, или на 0,4%, больше дохода за аналогичный период 2011 года. Чистый доход компании (без учета НДС и других отчислений) за отчетный период составил 1641,6 млн грн.

Основной доля дохода «Укртелекома» в первом квартале 2012 года получена от городской телефонной связи – более 775 млн грн. Доходы от услуг междугородной и международной телефонной связи составили за отчетный период 608 млн грн, доходы от компьютерной связи составили более 373 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в первом квартале 2011 года чистый убыток компании составлял 200,1 млн грн.

Справка УНИАН. Компания "Укртелеком" – крупнейший оператор фиксированной связи Украины (более 9,7 млн абонентов), компания также предоставляет услуги Интернет и мобильной связи. Основным акционером компании является ООО ЕСУ (принадлежит австрийской компании EPIC) – 92,79%. Чистый убыток "Укртелекома" за 2011 год составил почти 136,6 млн грн. Общий объем доходов компании (с НДС) в 2011 году составил 8039,6 млн грн.

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