Использование автобусов малой вместимости могут запретить

Министерство инфраструктуры Украины может инициировать законодательный запрет на использование автобусов малой вместимости на междугородных пассажирских регулярных перевозках.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр, министр инфраструктуры Борис Колесников сегодня в ходе круглого стола, посвященного легализации автомобильных пассажирских перевозок.

«Мы можем вынести на Кабмин закон о запрете возить на расстояние более 150 км на таком подвижном составе», - сказал он.

Б.Колесников отметил, что на сегодняшний день ограничения на использование автобусов малой вместимости до 19 мест типа «Богдан» и «Спринтер» регулируются приказом Министерства инфраструктуры. В тоже время, это дает возможность работы на междугородных маршрутах на таких автобусах нелегальным перевозчикам.

Кроме того, Б.Колесников сообщил, что Мининфраструктуры будет поддерживать борьбу с преступными группировками, которые, якобы, контролируют междугородних перевозчиков, только при наличии официальных заявлений от последних. «Мы обнаружили преступные группировки, которые контролируют автовокзалы и перевозчиков Киевской области, и будем с ними бороться, но мы будем этим заниматься только, если будут официальные заявления, а то слухов много, разговоров много, а фактов ноль», - сказал он.

Также Б.Колесников сообщил, что в рамках борьбы с нелегальными междугородними автоперевозчиками на сегодняшний день Глававтотрансинспекция составила 1 462 протокола о нарушениях, ГАИ – 698 протоколов, МВД – 62 протокола, правоохранительными органами задержано за штрафплощадках 30 транспортных средств, принадлежащих нелегальным автоперевозчикам, в том числе по одному ведется процесс реализации его по решению суда.

Кроме того, Б.Колесников сообщил, что Мининфраструктуры рассматривает возможность введения запрета на использование на регулярных пассажирских междугородних автоперевозках арендованных транспортных средств. «Мы можем предложить, например, с 1 июня использовать только собственный транспорт», - сказал он.