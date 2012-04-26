«АэроСвит» в конце мая откроет авиарейсы из Киева в Мурманск

Авиакомпания "АэроСвит – Украинские авиалинии" 25 мая 2012 года откроет воздушное сообщение между Киевом и Мурманском.

Как говорится в сообщении авиаперевозчика, переданном агентству УНИАН, Мурманск станет девятым российским городом, куда выполняет рейсы "АэроСвит".

На линии будут использоваться самолеты Boeing 737.

Рейсы в Мурманск будут выполняться дважды в неделю, во вторник и пятницу. Время перелета между городами составит около трех с половиной часов.

«Новый маршрут ориентирован на обслуживание прежде всего этнических и деловых потоков между городами Украины и Мурманском, одним из главных центров рыбной промышленности Российской Федерации и центральной базой ледокольного флота страны», - говорится в сообщении компании.

Напомним, "АэроСвит" уже обслуживает регулярные линии в Москву, Санкт-Петербург и Калининград, сезонные маршруты в Новосибирск, Нижневартовск и Краснодар. В период летней навигации 2012 г. открыто направление в Ростов-на-Дону, готовится открытие рейса в Екатеринбург. В дальнейшем «АэроСвит» планирует расширение сети рейсов в Российскую Федерацию.

Справка УНИАН. Авиакомпания "АэроСвит – Украинские авиалинии" основана в 1994 году, базируется в киевском международном аэропорту "Борисполь". Обслуживает 80 международных маршрутов в 34 страны, включая 7 дальнемагистральных - в Нью-Йорк, Торонто, Пекин, Дели, Бангкок, Коломбо и Хошимин. Обеспечивает перевозку пассажиров в крупнейшие города Украины. Оперирует флотом в составе 28 воздушных судов производства компании Boeing, включая 8 дальнемагистральных Boeing 767 и 20 среднемагистральных Boeing 737. Также использует самолеты перевозчиков-партнеров Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195.