Проводников для электропоездов «Шкода» отбирали по психологическому тестированию

Проводников для двухэтажных электропоездов «Шкода», которые будут курсировать по Южной железной дороге (ЮЖД), отбирали по результатам психологического тестирования.

Как сообщает пресс-служба ЮЖД, 25 апреля в Харьковском центре профессионального образования ЮЖД закончилось обучение второй группы работников поездных бригад, которые будут обслуживать пассажиров нового двухсистемного двухэтажного электропоезда «Шкода».

Сорок четыре курсанта, в числе которых 38 проводников и 6 начальников поездов, были отобраны среди семисот претендентов.

Кроме возрастного и образовательного ценза, при отборе будущих работников поездных бригад учитывались результаты психологического тестирования.

Профессиональные психологи использовали несколько социально-психологических методик, в том числе 16-факторный личностный опросник Кеттелла, уровня субъективного контроля Дж.Роттера, определения уровня толерантности, мотивации к карьере и другие.

Обучение проводников и начальников поездов проводилось по 72-часовой программе. Больше всего времени отводилось на изучение оборудования электропоезда «Шкода» модели FJ 675 и особенностей его эксплуатации, а также деловой этики и культуры обслуживания пассажиров и иностранного языка.

Справка УНИАН. По информации вице-премьер-министра — министра инфраструктуры Бориса Колесникова, заработная плата машинистов скоростных электропоездов производства Hyundai Rotem и Skoda vagonka, которые будут курсировать в Украине, составит около 12 тыс. грн. в месяц, зарплата помощника машиниста составит около 9 тыс. грн. в месяц.

Согласно договору, заключенному между ЮЖД и компанией Skoda в январе 2011 года, для организации скоростного движения в Украине предусмотрено приобретение двух двухсистемных двухэтажных шестивагонных электропоездов.